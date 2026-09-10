Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Machte sich der STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 344,89 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 338,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 345,48 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 541,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 4 555,96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,82 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 6,70 EUR), RELX (+ 1,11 Prozent auf 25,43 GBP) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 112,62 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR), Richemont (-0,51 Prozent auf 174,20 CHF), Rio Tinto (-0,30 Prozent auf 75,79 GBP) und Roche (-0,29 Prozent auf 346,70 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 232 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 585,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at