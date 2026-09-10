Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Marktbericht
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10.09.2026 09:28:53
Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind
Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 344,89 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,029 Prozent auf 5 339,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 338,32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 345,48 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 541,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 4 555,96 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,82 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,51 Prozent auf 28,19 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 502,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,22 Prozent auf 6,70 EUR), RELX (+ 1,11 Prozent auf 25,43 GBP) und Novartis (+ 0,86 Prozent auf 112,62 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-3,45 Prozent auf 176,56 EUR), Rheinmetall (-0,79 Prozent auf 1 004,40 EUR), Richemont (-0,51 Prozent auf 174,20 CHF), Rio Tinto (-0,30 Prozent auf 75,79 GBP) und Roche (-0,29 Prozent auf 346,70 CHF).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 232 264 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 585,065 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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