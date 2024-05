Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,46 Prozent höher bei 4 510,92 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,148 Prozent höher bei 4 496,98 Punkten in den Handel, nach 4 490,34 Punkten am Vortag.

Bei 4 496,98 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 513,61 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,98 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.04.2024, einen Stand von 4 381,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 215,59 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 4 018,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,24 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 513,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 3,21 Prozent auf 6,72 EUR), Glencore (+ 1,95 Prozent auf 4,73 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 447,60 EUR), Roche (+ 1,35 Prozent auf 225,30 CHF) und Novartis (+ 1,28 Prozent auf 91,70 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-0,48 Prozent auf 176,92 EUR), Nestlé (-0,36 Prozent auf 93,86 CHF), UBS (-0,15 Prozent auf 26,29 CHF), HSBC (-0,05 Prozent auf 6,96 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,01 Prozent auf 68,34 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 529 561 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 522,497 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,82 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at