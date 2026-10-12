Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
12.10.2026 09:28:52
Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 6 211,84 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent höher bei 6 176,38 Punkten, nach 6 173,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 176,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 212,46 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 6 269,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 531,32 Punkten auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,18 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 30,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,16 Prozent auf 40,05 EUR), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 274,75 EUR), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 420,80 EUR) und BMW (+ 0,90 Prozent auf 53,74 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), Eni (-1,01 Prozent auf 24,94 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 51,46 EUR), Bayer (-0,09 Prozent auf 43,73 EUR) und SAP SE (-0,08 Prozent auf 191,30 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 588 261 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
09.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
09.10.26
|Neutral von UBS AG für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
09.10.26
|AfD: BMW stellt keinen Dienstwagen für neuen Landtagspräsidenten - Hilfe von Elon Musk? (Spiegel Online)
Analysen zu Allianz
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|421,60
|1,03%
|ASML NV
|1 609,00
|1,09%
|BASF
|51,43
|-0,21%
|Bayer
|43,73
|0,02%
|BMW AG
|53,68
|0,56%
|Deutsche Bank AG
|30,24
|0,62%
|Deutsche Telekom AG
|24,84
|0,65%
|Eni S.p.A.
|25,13
|1,11%
|Infineon AG
|58,13
|-1,46%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,85
|0,35%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,94
|1,16%
|SAP SE
|193,00
|0,86%
|Siemens AG
|274,25
|0,62%
|TotalEnergies
|77,90
|1,49%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 218,61
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntlastung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.