Börse Europa in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 6 211,84 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 5,299 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent höher bei 6 176,38 Punkten, nach 6 173,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6 176,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 212,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 325,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 6 269,97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 531,32 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,18 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 1,40 Prozent auf 30,34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,16 Prozent auf 40,05 EUR), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 274,75 EUR), Allianz (+ 0,91 Prozent auf 420,80 EUR) und BMW (+ 0,90 Prozent auf 53,74 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-1,70 Prozent auf 57,86 EUR), Eni (-1,01 Prozent auf 24,94 EUR), BASF (-0,43 Prozent auf 51,46 EUR), Bayer (-0,09 Prozent auf 43,73 EUR) und SAP SE (-0,08 Prozent auf 191,30 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 588 261 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at