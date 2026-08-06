Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,41 Prozent fester bei 6 503,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,541 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,191 Prozent fester bei 6 489,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 476,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 489,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 509,60 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,24 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 398,01 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Stand von 6 027,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 263,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 518,99 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 5,62 Prozent auf 28,96 EUR), Rheinmetall (+ 2,60 Prozent auf 1 231,80 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,25 Prozent auf 6,82 EUR), SAP SE (+ 1,91 Prozent auf 172,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 520,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-5,72 Prozent auf 269,60 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 148,76 EUR), Eni (-1,38 Prozent auf 23,15 EUR), Infineon (-0,53 Prozent auf 59,76 EUR) und Enel (+ 0,03 Prozent auf 9,96 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 016 105 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 567,567 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at