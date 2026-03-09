adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 09.03.2026 15:58:37

Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montag in Rot.

Am Montag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,39 Prozent auf 5 640,59 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,818 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent tiefer bei 5 652,78 Punkten, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 652,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 543,42 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 5 718,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 468,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,59 Prozent nach. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 543,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 20,67 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 525,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 242,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Siemens (-2,60 Prozent auf 218,95 EUR), Siemens Energy (-2,54 Prozent auf 145,95 EUR) und Infineon (-2,32 Prozent auf 38,51 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 442,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
03.03.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,15 -1,05% adidas
ASML NV 1 159,00 4,17% ASML NV
Bayer 38,13 4,87% Bayer
Deutsche Bank AG 27,14 0,37% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 243,10 0,41% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 20,45 -0,54% Eni S.p.A.
Infineon AG 39,97 1,99% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 2,21% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,89 1,50% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 618,50 1,86% Rheinmetall AG
Siemens AG 225,75 0,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 152,75 2,38% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 66,75 0,98% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 89,26 -0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 685,20 -0,61%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen