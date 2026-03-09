Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Montag in Rot.

Am Montag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 1,39 Prozent auf 5 640,59 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,818 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 1,17 Prozent tiefer bei 5 652,78 Punkten, nach 5 719,90 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 5 652,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 543,42 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 059,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Wert von 5 718,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 468,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,59 Prozent nach. Bei 6 199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 543,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,91 Prozent auf 37,09 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 620,50 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 20,67 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,11 Prozent auf 525,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 242,10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,84 Prozent auf 63,92 EUR), adidas (-3,71 Prozent auf 137,40 EUR), Siemens (-2,60 Prozent auf 218,95 EUR), Siemens Energy (-2,54 Prozent auf 145,95 EUR) und Infineon (-2,32 Prozent auf 38,51 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 691 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 442,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

