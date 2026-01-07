Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 5 024,43 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 5 034,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 039,56 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 039,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 014,12 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 815,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 749,70 Punkten berechnet. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.01.2025, den Wert von 4 381,92 Punkten.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,10 Prozent auf 252,75 EUR), RELX (+ 1,69 Prozent auf 31,30 GBP), SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 205,10 EUR), Enel (+ 1,50 Prozent auf 9,33 EUR) und Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 766,00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BP (-3,33 Prozent auf 4,17 GBP), Richemont (-2,40 Prozent auf 168,70 CHF), Diageo (-2,17 Prozent auf 16,08 GBP), Zurich Insurance (-1,35 Prozent auf 597,40 CHF) und GSK (-1,23 Prozent auf 18,76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 936 167 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 408,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,07 erwartet. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at