Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,47 Prozent tiefer bei 5 334,50 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,127 Prozent fester bei 5 366,28 Punkten, nach 5 359,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 332,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 394,86 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,537 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 5 476,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 415,93 Punkten auf. Der STOXX 50 lag am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 4 633,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,61 Prozent nach oben. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,62 Prozent auf 11,41 GBP), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 178,75 CHF), Rio Tinto (+ 0,89 Prozent auf 71,35 GBP), Unilever (+ 0,65 Prozent auf 46,46 GBP) und Nestlé (+ 0,09 Prozent auf 76,33 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-2,49 Prozent auf 82,79 EUR), Rolls-Royce (-2,11 Prozent auf 14,50 GBP), Siemens (-1,88 Prozent auf 276,70 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 143,66 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,42 Prozent auf 6,65 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8 086 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 592,387 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie weist mit 6,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at