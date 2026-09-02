Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 6 363,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,476 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,082 Prozent auf 6 363,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 368,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 375,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 330,19 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 6 358,01 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 107,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 291,04 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 6,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 090,40 EUR) und Siemens Energy (+ 0,82 Prozent auf 142,24 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), Enel (-2,27 Prozent auf 8,98 EUR), Deutsche Börse (-1,73 Prozent auf 278,90 EUR), SAP SE (-1,53 Prozent auf 181,44 EUR) und Siemens (-1,46 Prozent auf 273,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 846 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at