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STOXX-Handel im Fokus 02.09.2026 17:58:40

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der Handel in Europa verlief zum Handelsschluss in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 6 363,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,476 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,082 Prozent auf 6 363,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 368,98 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 375,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 330,19 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 6 358,01 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 107,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 291,04 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,34 Prozent auf 6,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR), Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 090,40 EUR) und Siemens Energy (+ 0,82 Prozent auf 142,24 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), Enel (-2,27 Prozent auf 8,98 EUR), Deutsche Börse (-1,73 Prozent auf 278,90 EUR), SAP SE (-1,53 Prozent auf 181,44 EUR) und Siemens (-1,46 Prozent auf 273,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 5 846 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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