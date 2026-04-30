Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Marktbericht
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30.04.2026 09:29:18
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten
Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,83 Prozent schwächer bei 5 767,96 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,877 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 5 778,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 747,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 778,65 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 541,79 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 947,81 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 5 160,22 Punkten.
Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,41 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 47,53 EUR), Eni (+ 1,00 Prozent auf 23,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,32 EUR), BASF (-0,15 Prozent auf 53,97 EUR) und Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1 335,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), Deutsche Bank (-2,02 Prozent auf 26,26 EUR), UniCredit (-1,86 Prozent auf 64,40 EUR), BMW (-1,55 Prozent auf 76,36 EUR) und adidas (-1,54 Prozent auf 147,00 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 481 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 451,633 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|27.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
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|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
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|-0,44%
|ASML NV
|1 222,80
|2,74%
|BASF
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|1,83%
|BMW AG
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|0,70%
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|0,46%
|Deutsche Telekom AG
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|0,99%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|50,38
|8,23%
|Eni S.p.A.
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|1,31%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,76
|1,00%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,20
|-3,25%
|Rheinmetall AG
|1 354,60
|1,36%
|UniCredit S.p.A.
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|0,40%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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