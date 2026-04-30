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Marktbericht 30.04.2026 09:29:18

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Der Euro STOXX 50 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,83 Prozent schwächer bei 5 767,96 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,877 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,650 Prozent auf 5 778,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 816,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 747,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 778,65 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,89 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 541,79 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 947,81 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 5 160,22 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,41 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 47,53 EUR), Eni (+ 1,00 Prozent auf 23,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 27,32 EUR), BASF (-0,15 Prozent auf 53,97 EUR) und Rheinmetall (-0,16 Prozent auf 1 335,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,99 Prozent auf 505,60 EUR), Deutsche Bank (-2,02 Prozent auf 26,26 EUR), UniCredit (-1,86 Prozent auf 64,40 EUR), BMW (-1,55 Prozent auf 76,36 EUR) und adidas (-1,54 Prozent auf 147,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 481 576 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 451,633 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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adidas 147,80 -0,44% adidas
ASML NV 1 222,80 2,74% ASML NV
BASF 54,53 1,83% BASF
BMW AG 78,16 0,70% BMW AG
Deutsche Bank AG 26,48 0,46% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 50,38 8,23% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 23,94 1,31% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 1,00% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,20 -3,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 354,60 1,36% Rheinmetall AG
UniCredit S.p.A. 65,68 0,40% UniCredit S.p.A.
Volkswagen (VW) AG Vz. 86,50 0,60% Volkswagen (VW) AG Vz.

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EURO STOXX 50 5 881,51 0,00%

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