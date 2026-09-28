Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
|
28.09.2026 12:26:57
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 6 296,17 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,402 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 6 311,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 302,82 Punkten am Vortag.
Bei 6 287,67 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 322,62 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 5 499,70 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,52 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 50,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 41,63 EUR), Airbus SE (+ 0,83 Prozent auf 194,14 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 286,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,73 Prozent auf 49,55 EUR), Enel (-0,91 Prozent auf 8,84 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 56,28 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,69 Prozent auf 6,77 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 7,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.09.26
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
25.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
25.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|193,26
|0,01%
|ASML NV
|1 517,40
|-0,54%
|BASF
|49,62
|-2,20%
|Bayer
|50,58
|0,88%
|Deutsche Börse AG
|286,50
|0,39%
|Deutsche Telekom AG
|26,72
|-1,22%
|Enel S.p.A.
|8,85
|-0,95%
|Eni S.p.A.
|24,55
|2,38%
|Infineon AG
|56,64
|-0,77%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,76
|-0,98%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,62
|0,70%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,95
|-0,06%
|Siemens Energy AG
|142,44
|-0,78%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 302,92
|0,00%