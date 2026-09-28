Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Index im Blick 28.09.2026 12:26:57

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag

Heute agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 6 296,17 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,402 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,142 Prozent auf 6 311,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 302,82 Punkten am Vortag.

Bei 6 287,67 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6 322,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 6 485,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Wert von 5 499,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. Bei 6 577,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,52 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 50,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 41,63 EUR), Airbus SE (+ 0,83 Prozent auf 194,14 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 286,80 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,73 Prozent auf 49,55 EUR), Enel (-0,91 Prozent auf 8,84 EUR), Infineon (-0,76 Prozent auf 56,28 EUR), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 141,54 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,69 Prozent auf 6,77 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 903 854 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586,837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 7,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 193,26 0,01% Airbus SE
ASML NV 1 517,40 -0,54% ASML NV
BASF 49,62 -2,20% BASF
Bayer 50,58 0,88% Bayer
Deutsche Börse AG 286,50 0,39% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,72 -1,22% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,85 -0,95% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 24,55 2,38% Eni S.p.A.
Infineon AG 56,64 -0,77% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,76 -0,98% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,62 0,70% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,95 -0,06% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens Energy AG 142,44 -0,78% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 302,92 0,00%

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