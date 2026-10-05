Enel Aktie
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
|Euro STOXX 50-Marktbericht
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05.10.2026 12:26:45
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 6 217,23 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,345 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,254 Prozent auf 6 254,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 238,50 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 210,12 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 262,65 Zähler.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 6 392,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 412,68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 5 651,71 Punkten bewertet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,24 Prozent auf 24,45 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 185,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,87 Prozent auf 26,79 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 40,07 EUR) und Rheinmetall (+ 0,85 Prozent auf 965,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-1,35 Prozent auf 143,46 EUR), Siemens (-1,27 Prozent auf 272,60 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 63,86 EUR), adidas (-1,18 Prozent auf 142,35 EUR) und Enel (-0,67 Prozent auf 8,75 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 227 157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 637,096 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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