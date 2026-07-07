Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent auf 6 329,00 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,504 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,291 Prozent tiefer bei 6 379,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 398,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 395,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 324,57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 6 062,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 633,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 341,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. 6 431,42 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,16 Prozent auf 259,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,72 Prozent auf 56,68 EUR) und adidas (+ 1,35 Prozent auf 187,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR), Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR) und Rheinmetall (-1,63 Prozent auf 1 111,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 150 575 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 7,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at