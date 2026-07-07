Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 07.07.2026 17:59:04

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Euro STOXX 50-Kurs zum Handelsschluss.

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent auf 6 329,00 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,504 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,291 Prozent tiefer bei 6 379,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 398,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 395,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 324,57 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 6 062,07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 633,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 341,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. 6 431,42 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,74 Prozent auf 143,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,44 Prozent auf 508,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,16 Prozent auf 259,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,72 Prozent auf 56,68 EUR) und adidas (+ 1,35 Prozent auf 187,90 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-8,88 Prozent auf 155,30 EUR), Infineon (-8,26 Prozent auf 70,83 EUR), Siemens (-4,26 Prozent auf 269,60 EUR), Airbus SE (-2,65 Prozent auf 203,90 EUR) und Rheinmetall (-1,63 Prozent auf 1 111,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 150 575 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 629,927 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Mit 7,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten