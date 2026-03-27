Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:14 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 558,40 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,742 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent stärker bei 5 570,47 Punkten, nach 5 565,93 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 573,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 555,13 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 138,41 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 381,08 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,99 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,54 Prozent auf 5,13 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 240,50 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 38,61 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 51,06 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), Infineon (-1,52 Prozent auf 38,30 EUR), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Enel (-0,72 Prozent auf 9,15 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 941 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Mit 8,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at