Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Blick
|
27.03.2026 09:31:19
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück
Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:14 Uhr via STOXX um 0,14 Prozent auf 5 558,40 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,742 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,082 Prozent stärker bei 5 570,47 Punkten, nach 5 565,93 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 573,97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 555,13 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der Euro STOXX 50 6 138,41 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 5 746,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 381,08 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,99 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,54 Prozent auf 5,13 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 146,30 EUR), Deutsche Börse (+ 1,09 Prozent auf 240,50 EUR), Bayer (+ 0,86 Prozent auf 38,61 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 51,06 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2,56 Prozent auf 146,35 EUR), Infineon (-1,52 Prozent auf 38,30 EUR), Siemens (-1,14 Prozent auf 207,35 EUR), Rheinmetall (-0,94 Prozent auf 1 422,50 EUR) und Enel (-0,72 Prozent auf 9,15 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 289 941 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Mit 8,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
|
27.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels zurück (finanzen.at)
|
26.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|39,55
|-1,32%
|ASML NV
|1 130,20
|-2,33%
|BASF
|51,04
|0,99%
|Bayer
|37,82
|-1,02%
|Deutsche Börse AG
|238,20
|0,08%
|Enel S.p.A.
|9,05
|-1,45%
|Infineon AG
|37,08
|-4,17%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,06
|-0,71%
|Rheinmetall AG
|1 368,50
|-4,00%
|SAP SE
|142,12
|-2,66%
|Siemens AG
|203,05
|-3,15%
|Siemens Energy AG
|142,85
|-5,02%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,04
|-0,92%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 505,80
|-1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.