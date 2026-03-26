Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt am Donnerstagmittag nach

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Donnerstag abwärts.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,09 Prozent schwächer bei 5 587,73 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,689 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,518 Prozent leichter bei 5 620,04 Punkten, nach 5 649,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 620,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 559,13 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 26.02.2026, den Wert von 6 161,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 5 746,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 411,69 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,49 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,32 Prozent auf 50,68 EUR), Eni (+ 0,73 Prozent auf 23,39 EUR), adidas (+ 0,57 Prozent auf 133,40 EUR), Bayer (-0,08 Prozent auf 38,10 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,33 Prozent auf 44,83 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,03 Prozent auf 153,60 EUR), Infineon (-2,46 Prozent auf 38,69 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,23 Prozent auf 5,09 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 25,24 EUR) und Airbus SE (-2,01 Prozent auf 165,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 199 088 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 466,972 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at