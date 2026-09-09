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Euro STOXX 50-Performance 09.09.2026 09:28:54

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,60 Prozent schwächer bei 6 374,57 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,454 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,283 Prozent tiefer bei 6 395,01 Punkten, nach 6 413,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 395,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 371,77 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,162 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Euro STOXX 50 6 523,86 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 049,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 368,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,96 Prozent aufwärts. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 185,60 EUR), Enel (+ 0,59 Prozent auf 9,00 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 53,89 EUR), Eni (+ 0,32 Prozent auf 23,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 28,28 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 1 025,20 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 275,20 EUR), Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 35,18 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 197,72 EUR) und Allianz (-1,28 Prozent auf 439,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 251 910 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 578,281 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 440,30 1,08% Allianz
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BASF 52,72 0,34% BASF
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Deutsche Börse AG 273,90 0,29% Deutsche Börse AG
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