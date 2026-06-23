Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent schwächer bei 6 238,78 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,422 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,579 Prozent schwächer bei 6 274,79 Punkten in den Handel, nach 6 311,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6 209,12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 274,79 Zählern.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 6 019,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 574,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 221,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,64 Prozent aufwärts. Bei 6 337,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 135,92 EUR), Bayer (+ 1,96 Prozent auf 38,93 EUR), Deutsche Börse (+ 1,23 Prozent auf 247,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 26,44 EUR) und Airbus SE (+ 0,94 Prozent auf 191,42 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-5,86 Prozent auf 80,90 EUR), Siemens Energy (-5,42 Prozent auf 159,98 EUR), Siemens (-2,60 Prozent auf 271,75 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,24 Prozent auf 78,52 EUR) und Deutsche Bank (-1,75 Prozent auf 30,95 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3 429 817 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 638,946 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at