Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstag leichter.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 6 500,39 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 6 518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 518,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 475,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,87 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 5 849,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 434,64 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,44 Prozent auf 49,07 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 74,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 28,77 EUR) und Eni (+ 1,09 Prozent auf 24,16 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-5,45 Prozent auf 58,59 EUR), Siemens Energy (-4,30 Prozent auf 155,80 EUR), Siemens (-2,00 Prozent auf 276,65 EUR), Airbus SE (-1,56 Prozent auf 210,95 EUR) und UniCredit (-0,38 Prozent auf 83,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 974 051 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at