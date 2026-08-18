UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Index-Performance im Fokus
|
18.08.2026 15:58:51
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 6 500,39 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,189 Prozent auf 6 518,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 530,45 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 518,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 475,56 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,87 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 5 849,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 434,64 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,44 Prozent auf 49,07 EUR), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 183,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 74,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,34 Prozent auf 28,77 EUR) und Eni (+ 1,09 Prozent auf 24,16 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-5,45 Prozent auf 58,59 EUR), Siemens Energy (-4,30 Prozent auf 155,80 EUR), Siemens (-2,00 Prozent auf 276,65 EUR), Airbus SE (-1,56 Prozent auf 210,95 EUR) und UniCredit (-0,38 Prozent auf 83,60 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 974 051 Aktien gehandelt. Mit 608,806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
14.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
14.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start stärker (finanzen.at)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,87
|0,50%
|Airbus SE
|210,00
|-1,69%
|ASML NV
|1 545,20
|-5,09%
|Bayer
|48,65
|2,08%
|Deutsche Telekom AG
|28,87
|1,58%
|Eni S.p.A.
|24,00
|0,15%
|Infineon AG
|57,53
|-6,94%
|SAP SE
|182,72
|1,73%
|Siemens AG
|276,15
|-1,85%
|Siemens Energy AG
|154,64
|-4,86%
|UniCredit S.p.A.
|83,57
|-0,45%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,22
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 468,17
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.