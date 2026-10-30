Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Kursentwicklung im Fokus
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30.10.2026 12:26:50
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 leichter
Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,75 Prozent auf 6 160,68 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6 179,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 179,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 148,88 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 269,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 344,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 5 699,18 Punkten bewertet.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 4,02 Prozent auf 49,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,76 Prozent auf 566,20 EUR), adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 51,74 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR), Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,35 Prozent auf 5,91 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 508 213 Aktien gehandelt. Mit 579,977 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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