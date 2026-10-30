Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 30.10.2026 12:26:50

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 leichter

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 leichter

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,75 Prozent auf 6 160,68 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,448 Prozent schwächer bei 6 179,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 6 207,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 179,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 148,88 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 269,02 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6 344,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 5 699,18 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,30 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 4,02 Prozent auf 49,89 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,76 Prozent auf 566,20 EUR), adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (-4,20 Prozent auf 51,74 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR), Siemens (-2,34 Prozent auf 267,35 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,35 Prozent auf 5,91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 508 213 Aktien gehandelt. Mit 579,977 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

mehr Analysen
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 167,60 0,24% adidas
ASML NV 1 403,80 -4,90% ASML NV
Bayer 50,22 5,13% Bayer
BNP Paribas S.A. 85,86 -2,37% BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG 30,22 -2,64% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,00 1,52% Deutsche Telekom AG
Infineon AG 50,81 -4,40% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,94 -0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 565,80 1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,74 -2,30% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 210,50 0,72% SAP SE
Siemens AG 263,65 -3,57% Siemens AG
Siemens Energy AG 126,38 -6,20% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 131,31 -1,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen