Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,49 Prozent schwächer bei 5 982,08 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,090 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 6 011,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6 011,29 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 978,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 015,18 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,508 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 029,83 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 5 742,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 500,50 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 099,07 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 3,17 Prozent auf 215,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 613,00 EUR), Airbus SE (+ 1,40 Prozent auf 193,04 EUR), SAP SE (+ 1,37 Prozent auf 172,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 57,71 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-3,74 Prozent auf 247,40 EUR), UniCredit (-2,90 Prozent auf 72,05 EUR), Deutsche Bank (-2,85 Prozent auf 29,95 EUR), Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 157,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,04 Prozent auf 5,75 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 232 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 468,145 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,83 erwartet. Mit 7,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
