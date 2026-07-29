Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Kursentwicklung
|
29.07.2026 12:26:40
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus
Um 12:10 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 6 257,40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 6 282,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 289,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 6 235,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 305,88 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,483 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 231,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 5 816,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 379,20 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 5,10 Prozent auf 23,19 EUR), Deutsche Bank (+ 3,91 Prozent auf 32,15 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,92 Prozent auf 74,60 EUR) und Siemens Energy (+ 0,62 Prozent auf 138,76 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 063,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,41 Prozent auf 27,20 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 157,16 EUR) und Allianz (-1,16 Prozent auf 427,40 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 423 589 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 551,071 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Mit 7,44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Neue Analyse: DZ BANK bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)