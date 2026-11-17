EURO STOXX 50
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17.11.2026 15:58:42
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,16 Prozent tiefer bei 6 274,47 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,502 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,397 Prozent tiefer bei 6 323,14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 348,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 6 323,14 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 265,58 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 6 204,23 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 530,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 640,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,25 Prozent aufwärts. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 0,42 Prozent auf 273,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,41 Prozent auf 27,11 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 25,85 EUR), Infineon (-0,04 Prozent auf 49,22 EUR) und Airbus SE (-0,24 Prozent auf 203,70 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Bank (-4,41 Prozent auf 31,47 EUR), SAP SE (-4,29 Prozent auf 204,25 EUR), BASF (-1,54 Prozent auf 52,91 EUR), Bayer (-1,51 Prozent auf 56,14 EUR) und Enel (-1,18 Prozent auf 9,66 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 488 715 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro den größten Anteil.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,00 erwartet. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|200,60
|-1,28%
|ASML NV
|1 247,40
|-2,77%
|BASF
|52,08
|-2,71%
|Bayer
|55,94
|-1,41%
|Deutsche Bank AG
|30,78
|-5,41%
|Deutsche Telekom AG
|26,96
|0,37%
|Enel S.p.A.
|9,63
|-1,34%
|Eni S.p.A.
|25,58
|-0,68%
|Infineon AG
|48,81
|0,09%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,53
|-2,18%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,79
|-1,18%
|SAP SE
|201,60
|-5,24%
|Siemens AG
|270,10
|-0,18%
|TotalEnergies
|81,93
|0,32%
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