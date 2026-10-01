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Euro STOXX 50-Kursentwicklung 01.10.2026 15:58:54

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab

Der Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag an Boden.

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,80 Prozent schwächer bei 6 218,91 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,416 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 6 255,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6 257,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 169,57 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,47 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Stand von 6 368,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 282,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 5 581,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,30 Prozent zu. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 1,55 Prozent auf 188,54 EUR), Infineon (+ 0,30 Prozent auf 59,68 EUR), Siemens Energy (-0,01 Prozent auf 142,58 EUR), Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 26,10 EUR) und adidas (-0,07 Prozent auf 145,20 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Bayer (-3,19 Prozent auf 46,42 EUR), UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Deutsche Bank (-1,99 Prozent auf 31,23 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,95 Prozent auf 6,52 EUR) und Airbus SE (-1,86 Prozent auf 187,04 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 230 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 617,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,44 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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