Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 sank im STOXX-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent auf 6 166,01 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,299 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 6 190,92 Punkte an der Kurstafel, nach 6 201,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6 164,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 224,39 Zähler.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 6 325,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6 271,02 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 568,19 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR), SAP SE (+ 1,45 Prozent auf 197,28 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,08 Prozent auf 39,69 EUR) und Enel (+ 0,84 Prozent auf 8,99 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR), Airbus SE (-0,92 Prozent auf 186,42 EUR) und Rheinmetall (-0,91 Prozent auf 953,40 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 8 509 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 617,285 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at