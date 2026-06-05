Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus

Um 09:11 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,43 Prozent auf 6 077,18 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,058 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 6 107,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 103,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 6 107,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 077,18 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,385 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 869,63 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 5 782,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 410,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,88 Prozent nach oben. Bei 6 199,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 445,00 EUR), Eni (+ 0,78 Prozent auf 23,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,65) Prozent auf 246,90 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 50,96 EUR) und Airbus SE (+ 0,36 Prozent auf 177,66 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-5,01 Prozent auf 80,79 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR), Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 157,94 EUR), Deutsche Bank (-0,38 Prozent auf 27,63 EUR) und Enel (-0,30 Prozent auf 9,54 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 445 997 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,52 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at