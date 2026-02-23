Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,39 Prozent auf 6 107,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,286 Prozent schwächer bei 6 113,77 Punkten in den Handel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 116,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 102,37 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 474,85 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 140,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), adidas (+ 0,54 Prozent auf 159,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 32,77 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,13 Prozent auf 31,09 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 89,06 EUR), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Infineon (-1,01 Prozent auf 44,75 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 286 045 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

