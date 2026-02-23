SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Euro STOXX 50 im Blick
|
23.02.2026 09:29:58
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone
Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,39 Prozent auf 6 107,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,286 Prozent schwächer bei 6 113,77 Punkten in den Handel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 116,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 102,37 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 474,85 Punkten berechnet.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 140,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), adidas (+ 0,54 Prozent auf 159,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 32,77 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,13 Prozent auf 31,09 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 89,06 EUR), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Infineon (-1,01 Prozent auf 44,75 EUR).
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 286 045 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Analysen zu Siemens Energy AG
|19.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,35
|1,07%
|Airbus SE
|186,88
|-1,57%
|ASML NV
|1 230,20
|-1,33%
|Bayer
|43,04
|-1,13%
|BMW AG
|89,28
|-1,28%
|Deutsche Bank AG
|31,16
|0,35%
|Deutsche Telekom AG
|32,83
|0,37%
|Enel S.p.A.
|9,56
|5,32%
|Infineon AG
|45,11
|0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,87
|0,27%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|546,40
|0,96%
|Rheinmetall AG
|1 703,50
|-1,76%
|SAP SE
|171,20
|-0,49%
|Siemens Energy AG
|164,55
|-0,09%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,05
|-0,58%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 119,45
|-0,19%