Euro STOXX 50 im Blick 23.02.2026 09:29:58

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,39 Prozent auf 6 107,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,286 Prozent schwächer bei 6 113,77 Punkten in den Handel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 116,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 102,37 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 948,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 474,85 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,40 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 140,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 780,85 Zähler.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Enel (+ 3,48 Prozent auf 9,40 EUR), adidas (+ 0,54 Prozent auf 159,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,41 Prozent auf 544,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,15 Prozent auf 32,77 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,13 Prozent auf 31,09 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 169,50 EUR), Rheinmetall (-1,64 Prozent auf 1 711,50 EUR), BMW (-1,40 Prozent auf 89,06 EUR), Airbus SE (-1,13 Prozent auf 187,56 EUR) und Infineon (-1,01 Prozent auf 44,75 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 286 045 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 486,672 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

19.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

adidas 160,35 1,07% adidas
Airbus SE 186,88 -1,57% Airbus SE
ASML NV 1 230,20 -1,33% ASML NV
Bayer 43,04 -1,13% Bayer
BMW AG 89,28 -1,28% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,16 0,35% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 32,83 0,37% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,56 5,32% Enel S.p.A.
Infineon AG 45,11 0,14% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,87 0,27% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 546,40 0,96% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 703,50 -1,76% Rheinmetall AG
SAP SE 171,20 -0,49% SAP SE
Siemens Energy AG 164,55 -0,09% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,05 -0,58% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 119,45 -0,19%

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

