Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Entwicklung
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15.04.2026 09:29:08
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 5 972,14 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,943 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,044 Prozent auf 5 981,85 Punkte an der Kurstafel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 966,33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 981,85 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 716,61 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 041,14 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 4 970,43 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,08 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,65 Prozent auf 258,10 EUR), Eni (+ 1,40 Prozent auf 23,54 EUR), Bayer (+ 1,26 Prozent auf 41,12 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,86 Prozent auf 91,34 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,86 Prozent auf 55,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Airbus SE (-0,72 Prozent auf 171,60 EUR), Deutsche Bank (-0,47 Prozent auf 28,40 EUR), Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 1 480,60 EUR), Siemens Energy (-0,34 Prozent auf 170,38 EUR) und adidas (-0,25 Prozent auf 137,55 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 409 796 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 485,550 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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