Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste

Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,31 Prozent auf 5 966,06 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,943 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,044 Prozent leichter bei 5 981,85 Punkten in den Handel, nach 5 984,51 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 5 981,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 961,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 716,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 041,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 970,43 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,98 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2,76 Prozent auf 41,73 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 1 508,60 EUR), Deutsche Börse (+ 1,14 Prozent auf 256,80 EUR), Infineon (+ 0,83 Prozent auf 44,83 EUR) und Siemens (+ 0,78 Prozent auf 239,10 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-0,93 Prozent auf 171,24 EUR), Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,28 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,57 Prozent auf 5,77 EUR), Enel (-0,46 Prozent auf 9,85 EUR) und Siemens Energy (-0,44 Prozent auf 170,20 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 931 444 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 485,550 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at