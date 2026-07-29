Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
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29.07.2026 17:58:45
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge
Am Mittwoch fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,71 Prozent auf 6 244,62 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,107 Prozent auf 6 282,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 289,51 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 305,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 235,78 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,687 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 6 231,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 816,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 379,20 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,74 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 6,98 Prozent auf 23,60 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1 153,40 EUR), BASF (+ 3,87 Prozent auf 50,86 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,98 Prozent auf 75,38 EUR) und SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 162,04 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-5,70 Prozent auf 54,48 EUR), UniCredit (-2,06 Prozent auf 80,06 EUR), Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 135,18 EUR), Airbus SE (-1,06 Prozent auf 209,80 EUR) und Allianz (-0,97 Prozent auf 428,20 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 037 783 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 551,071 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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