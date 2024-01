Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Der Euro STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 4 633,57 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,039 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,028 Prozent fester bei 4 636,77 Punkten in den Handel, nach 4 635,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 636,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 630,99 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 29.12.2023, einen Stand von 4 521,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 014,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 178,01 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,68 Prozent nach oben. Bei 4 639,05 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 1,72 Prozent auf 14,99 EUR), UniCredit (+ 0,76 Prozent auf 26,89 EUR), SAP SE (+ 0,53 Prozent auf 160,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,43 Prozent auf 115,84 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 397,80 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Bayer (-4,73 Prozent auf 30,79 EUR), Infineon (-1,14 Prozent auf 33,96 EUR), adidas (-0,91 Prozent auf 176,24 EUR), BASF (-0,89 Prozent auf 45,25 EUR) und Enel (-0,68 Prozent auf 6,24 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 087 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 386,094 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 10,91 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at