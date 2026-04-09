WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
09.04.2026 15:59:08
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,77 Prozent tiefer bei 5 867,67 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,732 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,057 Prozent auf 5 909,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 913,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 851,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 909,99 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 685,20 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Stand von 5 997,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 622,14 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0,296 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2,91 Prozent auf 24,20 EUR), BASF (+ 2,15 Prozent auf 53,33 EUR), Enel (+ 0,71 Prozent auf 9,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 48,63 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 254,70 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,11 Prozent auf 52,70 EUR), Airbus SE (-3,00 Prozent auf 170,16 EUR), Rheinmetall (-2,76 Prozent auf 1 534,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,67 Prozent auf 88,24 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 186 922 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 429,279 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,22 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Analysen zu SAP SE
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|170,58
|-0,34%
|ASML NV
|1 241,20
|0,55%
|BASF
|53,51
|0,51%
|Deutsche Bank AG
|27,64
|-0,65%
|Deutsche Börse AG
|254,50
|-0,12%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|48,48
|-0,35%
|Enel S.p.A.
|9,85
|0,04%
|Eni S.p.A.
|24,04
|0,75%
|Ferrari N.V.
|303,15
|0,76%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,63
|-0,18%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|53,36
|-0,37%
|Rheinmetall AG
|1 545,00
|-0,04%
|SAP SE
|140,00
|-0,55%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,76
|0,02%
|EURO STOXX 50
|5 907,73
|0,19%