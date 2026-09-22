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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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STOXX-Handel im Blick 22.09.2026 09:28:53

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter

Der Euro STOXX 50 verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,02 Prozent auf 6 316,99 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,176 Prozent auf 6 329,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 311,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 335,01 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 462,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 6 311,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 5 442,05 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,22 Prozent auf 144,90 EUR), Infineon (+ 1,12 Prozent auf 58,94 EUR), Eni (+ 0,77 Prozent auf 23,58 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 281,20 EUR) und Siemens (+ 0,35 Prozent auf 274,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,03 Prozent auf 43,22 EUR), BMW (-0,80 Prozent auf 59,66 EUR), Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 32,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,66 Prozent auf 6,75 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 241 420 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
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Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 145,30 1,47% adidas
Allianz 434,40 -2,47% Allianz
ASML NV 1 477,60 -0,94% ASML NV
BMW AG 59,30 -1,72% BMW AG
Deutsche Bank AG 32,72 -1,96% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 282,00 0,75% Deutsche Börse AG
Eni S.p.A. 23,67 1,02% Eni S.p.A.
Infineon AG 58,81 0,53% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,74 -0,40% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,10 -1,45% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,88 -0,53% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens AG 273,75 0,20% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 303,67 -0,23%

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