Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|STOXX-Handel im Blick
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22.09.2026 09:28:53
Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
Um 09:12 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,02 Prozent auf 6 316,99 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,176 Prozent auf 6 329,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6 318,20 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 311,56 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 335,01 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 462,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 6 311,32 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Stand von 5 442,05 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 1,22 Prozent auf 144,90 EUR), Infineon (+ 1,12 Prozent auf 58,94 EUR), Eni (+ 0,77 Prozent auf 23,58 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 281,20 EUR) und Siemens (+ 0,35 Prozent auf 274,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,03 Prozent auf 43,22 EUR), BMW (-0,80 Prozent auf 59,66 EUR), Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 32,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,66 Prozent auf 6,75 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 241 420 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 557,314 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,30
|1,47%
|Allianz
|434,40
|-2,47%
|ASML NV
|1 477,60
|-0,94%
|BMW AG
|59,30
|-1,72%
|Deutsche Bank AG
|32,72
|-1,96%
|Deutsche Börse AG
|282,00
|0,75%
|Eni S.p.A.
|23,67
|1,02%
|Infineon AG
|58,81
|0,53%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,74
|-0,40%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|43,10
|-1,45%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,88
|-0,53%
|Siemens AG
|273,75
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 303,67
|-0,23%