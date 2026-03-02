Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Euro STOXX 50-Kursentwicklung 02.03.2026 09:57:40

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 09:35 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,36 Prozent schwächer bei 5 993,56 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,841 Prozent auf 6 086,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6 138,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 977,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 086,79 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 007,51 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.12.2025, den Wert von 5 686,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 5 463,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,45 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,57 Prozent auf 1 739,50 EUR), Eni (+ 3,62 Prozent auf 20,40 EUR), Deutsche Börse (-0,34 Prozent auf 231,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,94 Prozent auf 33,77 EUR) und Airbus SE (-1,53 Prozent auf 181,46 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-3,90 Prozent auf 29,12 EUR), Siemens (-3,88 Prozent auf 237,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,66 Prozent auf 5,58 EUR), Bayer (-3,58 Prozent auf 40,51 EUR) und UniCredit (-3,46 Prozent auf 69,77 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 512 631 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 475,375 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
