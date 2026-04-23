Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,94 Prozent leichter bei 5 850,47 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,962 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,309 Prozent auf 5 887,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 906,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5 844,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 895,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2,33 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.03.2026, bei 5 574,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 948,20 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 098,74 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,002 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 5,24 Prozent auf 51,98 EUR), Eni (+ 1,37 Prozent auf 23,35 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,64 EUR), BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,85 EUR) und Enel (+ 0,25 Prozent auf 9,79 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3,54 Prozent auf 144,52 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 27,11 EUR), UniCredit (-2,42 Prozent auf 64,61 EUR), Rheinmetall (-1,74 Prozent auf 1 398,00 EUR) und BMW (-1,69 Prozent auf 80,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2 291 287 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 476,762 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at