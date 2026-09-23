Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Kursentwicklung
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23.09.2026 12:27:17
Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag
Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,15 Prozent tiefer bei 6 315,22 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 6 334,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.
Bei 6 361,61 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 309,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,55 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 5 472,39 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,95 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR), Rheinmetall (+ 0,86 Prozent auf 999,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 504,60 EUR), UniCredit (+ 0,54 Prozent auf 84,29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 281,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Allianz (-1,84 Prozent auf 422,30 EUR), Deutsche Bank (-1,69 Prozent auf 32,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR) und BMW (-1,41 Prozent auf 58,74 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 091 854 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf
2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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