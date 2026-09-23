Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 23.09.2026 12:27:17

Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Der Euro STOXX 50 gönnt sich am Mittwoch eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,15 Prozent tiefer bei 6 315,22 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 6 334,44 Punkte an der Kurstafel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.

Bei 6 361,61 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6 309,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 462,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 230,55 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 23.09.2025, einen Wert von 5 472,39 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,95 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR), Rheinmetall (+ 0,86 Prozent auf 999,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 504,60 EUR), UniCredit (+ 0,54 Prozent auf 84,29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 281,30 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Allianz (-1,84 Prozent auf 422,30 EUR), Deutsche Bank (-1,69 Prozent auf 32,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR) und BMW (-1,41 Prozent auf 58,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 091 854 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

mehr Analysen
16.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 414,80 -3,80% Allianz
ASML NV 1 500,40 -0,44% ASML NV
BMW AG 58,20 -2,58% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,92 -2,98% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 284,30 1,64% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 57,66 -1,81% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 58,45 -3,23% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,18 -2,97% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 507,20 0,79% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,78 -0,56% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 005,20 1,08% Rheinmetall AG
SAP SE 187,60 1,67% SAP SE
TotalEnergies 79,56 1,56% TotalEnergies
UniCredit S.p.A. 83,33 0,13% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 304,03 -0,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen