Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Fokus
|
01.10.2026 12:27:26
Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 6 210,25 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,211 Prozent auf 6 255,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 169,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 255,77 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 368,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 282,50 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 5 581,21 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,15 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,11 Prozent auf 142,76 EUR), Enel (+ 0,00 Prozent auf 8,73 EUR) und Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 285,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Bayer (-2,88 Prozent auf 46,57 EUR), Deutsche Bank (-2,04 Prozent auf 31,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,65 Prozent auf 6,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 058 201 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,131 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,44 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:27
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 607,20
|0,35%
|Bayer
|46,59
|-2,27%
|Deutsche Bank AG
|31,45
|-0,77%
|Deutsche Börse AG
|286,90
|0,49%
|Enel S.p.A.
|8,74
|-0,10%
|Infineon AG
|60,18
|1,45%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,55
|-1,28%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,49
|-0,04%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|496,10
|-1,06%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,11
|-1,78%
|Siemens AG
|276,75
|0,54%
|Siemens Energy AG
|143,14
|0,14%
|TotalEnergies
|74,43
|-1,79%
|UniCredit S.p.A.
|81,27
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 218,90
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tief im Minus -- DAX in Rot - nahe 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.