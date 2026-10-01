Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Mittag

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Mittag abwärts.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent schwächer bei 6 210,25 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,416 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,211 Prozent auf 6 255,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6 269,02 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6 169,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 255,77 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6 368,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 282,50 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 5 581,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,15 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,11 Prozent auf 142,76 EUR), Enel (+ 0,00 Prozent auf 8,73 EUR) und Deutsche Börse (-0,24 Prozent auf 285,40 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-2,97 Prozent auf 80,44 EUR), Bayer (-2,88 Prozent auf 46,57 EUR), Deutsche Bank (-2,04 Prozent auf 31,22 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,65 Prozent auf 6,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 058 201 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 617,131 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,44 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at