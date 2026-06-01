Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 bewegt sich am ersten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 5 182,16 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 189,92 Zählern und damit 0,013 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 190,62 Punkte).

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 192,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 181,53 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 01.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 071,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 532,10 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,54 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 158,38 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,09 Prozent auf 31,52 GBP), Siemens Energy (+ 0,86 Prozent auf 164,64 EUR), Enel (+ 0,72 Prozent auf 9,70 EUR) und BP (+ 0,61 Prozent auf 5,25 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rolls-Royce (-2,00 Prozent auf 13,11 GBP), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 177,32 EUR), RELX (-1,09 Prozent auf 24,23 GBP), Richemont (-1,07 Prozent auf 167,10 CHF) und Intesa Sanpaolo (-0,98 Prozent auf 5,76 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 466 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 533,727 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at