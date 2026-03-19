Börse Europa in Rot: STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstag.

Am Donnerstag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,85 Prozent auf 4 878,83 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,469 Prozent auf 4 947,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 970,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 947,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 872,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 212,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 883,02 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 4 718,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,58 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 863,20 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 2,29 Prozent auf 5,69 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,02 Prozent auf 86,42 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15 Prozent auf 537,80 EUR), Zurich Insurance (-0,33 Prozent auf 549,40 CHF) und Enel (-0,34 Prozent auf 9,50 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rio Tinto (-5,01 Prozent auf 63,29 GBP), Rolls-Royce (-4,70 Prozent auf 11,97 GBP), Siemens (-3,97 Prozent auf 209,45 EUR), Airbus SE (-3,61 Prozent auf 164,06 EUR) und Richemont (-3,06 Prozent auf 133,10 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 918 265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 459,033 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at