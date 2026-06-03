Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,57 Prozent schwächer bei 5 159,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,018 Prozent schwächer bei 5 188,54 Punkten, nach 5 189,45 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 152,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 188,54 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 0,580 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 5 071,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 036,59 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 545,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,09 Prozent aufwärts. Bei 5 315,22 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,70 Prozent auf 18,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,66 Prozent auf 32,69 GBP), BP (+ 1,66 Prozent auf 5,46 GBP), Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 160,16 EUR) und National Grid (+ 0,93 Prozent auf 11,99 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-4,25 Prozent auf 155,94 EUR), Rio Tinto (-2,84 Prozent auf 80,72 GBP), Deutsche Telekom (-2,70 Prozent auf 28,10 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,49 Prozent auf 87,02 GBP) und Allianz (-2,15 Prozent auf 368,60 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 20 262 211 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 537,273 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,06 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at