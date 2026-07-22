London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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STOXX 50 aktuell 22.07.2026 09:29:08

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der STOXX 50 morgens.

Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 395,20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,196 Prozent auf 5 397,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 389,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 397,93 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,268 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 5 353,11 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 060,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 468,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,84 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), Nestlé (+ 1,70 Prozent auf 85,71 CHF), Rolls-Royce (+ 0,79 Prozent auf 13,83 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 619,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil RELX (-1,87 Prozent auf 24,08 GBP), SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,21 Prozent auf 84,96 GBP), Siemens Energy (-1,01 Prozent auf 156,54 EUR) und Unilever (-0,74 Prozent auf 45,20 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 597 766 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 586,144 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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01.07.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 203,50 -1,76% Airbus SE
ASML NV 1 567,40 -0,50% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,50 2,96% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,34 -0,75% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,30 -1,65% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 506,60 0,52% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 86,29 -6,22% Nestlé SA (Nestle)
Prosus N.V. 37,22 0,85% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,48 2,15% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 16,20 -1,45% Rolls-Royce Plc
SAP SE 131,44 0,72% SAP SE
Siemens Energy AG 149,10 -1,28% Siemens Energy AG
Unilever PLC 53,19 -1,50% Unilever PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 663,20 -0,42% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 375,47 -1,18%

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