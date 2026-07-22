London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|STOXX 50 aktuell
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22.07.2026 09:29:08
Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 395,20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,196 Prozent auf 5 397,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5 408,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 389,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 397,93 Zählern.
STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,268 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 5 353,11 Punkten. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 5 060,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, stand der STOXX 50 bei 4 468,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,84 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 5,58 Prozent auf 205,40 EUR), Nestlé (+ 1,70 Prozent auf 85,71 CHF), Rolls-Royce (+ 0,79 Prozent auf 13,83 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,76 Prozent auf 506,20 EUR) und Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 619,80 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil RELX (-1,87 Prozent auf 24,08 GBP), SAP SE (-1,39 Prozent auf 134,52 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-1,21 Prozent auf 84,96 GBP), Siemens Energy (-1,01 Prozent auf 156,54 EUR) und Unilever (-0,74 Prozent auf 45,20 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 597 766 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 586,144 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus
Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,86 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|203,50
|-1,76%
|ASML NV
|1 567,40
|-0,50%
|BP plc (British Petrol)
|6,50
|2,96%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|-0,75%
|London Stock Exchange (LSE)
|101,30
|-1,65%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|506,60
|0,52%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,29
|-6,22%
|Prosus N.V.
|37,22
|0,85%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,48
|2,15%
|Rolls-Royce Plc
|16,20
|-1,45%
|SAP SE
|131,44
|0,72%
|Siemens Energy AG
|149,10
|-1,28%
|Unilever PLC
|53,19
|-1,50%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|663,20
|-0,42%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 375,47
|-1,18%