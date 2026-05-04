Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt ab

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 1,13 Prozent auf 5 014,08 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,024 Prozent auf 5 072,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5 009,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 073,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Stand von 4 967,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 114,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 479,12 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,15 Prozent nach oben. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 386,80 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 146,00 EUR), Siemens Energy (+ 0,14 Prozent auf 180,84 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,03 Prozent auf 78,46 CHF) und Siemens (-0,18 Prozent auf 252,10 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Allianz (-2,85 Prozent auf 377,90 EUR), Enel (-2,65 Prozent auf 9,63 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,15 Prozent auf 5,64 EUR), Richemont (-1,99 Prozent auf 145,55 CHF) und Deutsche Telekom (-1,96 Prozent auf 27,03 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 117 737 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 471,135 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,61 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at