Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt zum Start ab

Der STOXX 50 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,03 Prozent leichter bei 5 340,66 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,098 Prozent höher bei 5 347,32 Punkten, nach 5 342,10 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 336,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 347,32 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 0,476 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 083,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 872,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 438,34 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,74 Prozent zu. Bei 5 368,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 1 209,40 EUR), AstraZeneca (+ 0,99 Prozent auf 132,84 GBP), RELX (+ 0,89 Prozent auf 23,69 GBP), BP (+ 0,80 Prozent auf 4,94 GBP) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 118,84 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), National Grid (-1,24 Prozent auf 11,76 GBP), Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 569,80 CHF), Roche (-0,60 Prozent auf 317,10 CHF) und Rio Tinto (-0,58 Prozent auf 75,45 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 551 235 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 638,406 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at