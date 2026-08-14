RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|STOXX 50 aktuell
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14.08.2026 17:58:56
Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels
Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 5 506,00 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,081 Prozent tiefer bei 5 522,87 Punkten in den Handel, nach 5 527,34 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 531,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,91 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,396 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 377,65 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 5 125,52 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 4 551,58 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 517,80 EUR), RELX (+ 1,41 Prozent auf 25,26 GBP) und Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 215,40 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-2,12 Prozent auf 114,60 GBP), GSK (-2,10 Prozent auf 18,18 GBP), Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF) und Rio Tinto (-1,49 Prozent auf 70,59 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 23 011 048 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 603,950 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|RELX Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|21.07.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|214,95
|0,89%
|ASML NV
|1 582,40
|-1,19%
|AstraZeneca PLC
|134,65
|-1,17%
|BP plc (British Petrol)
|6,13
|0,44%
|GSK PLC Registered Shs
|21,37
|-1,43%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,92
|0,30%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|517,40
|1,65%
|Prosus N.V.
|37,60
|-1,29%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,72
|-0,93%
|Rheinmetall AG
|1 206,40
|3,01%
|Richemont
|204,60
|-2,06%
|Rio Tinto plc
|82,67
|-1,76%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,30
|-2,46%
|SAP SE
|179,90
|-0,51%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 504,99
|-0,40%
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