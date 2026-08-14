RELX Aktie

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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

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STOXX 50 aktuell 14.08.2026 17:58:56

Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Der STOXX 50 zeigte sich letztendlich schwächer.

Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 5 506,00 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,081 Prozent tiefer bei 5 522,87 Punkten in den Handel, nach 5 527,34 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 531,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,91 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,396 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 377,65 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 5 125,52 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 4 551,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 11,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1 202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 517,80 EUR), RELX (+ 1,41 Prozent auf 25,26 GBP) und Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 215,40 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen AstraZeneca (-2,12 Prozent auf 114,60 GBP), GSK (-2,10 Prozent auf 18,18 GBP), Roche (-1,99 Prozent auf 355,10 CHF), Richemont (-1,61 Prozent auf 192,45 CHF) und Rio Tinto (-1,49 Prozent auf 70,59 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 23 011 048 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 603,950 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 214,95 0,89% Airbus SE
ASML NV 1 582,40 -1,19% ASML NV
AstraZeneca PLC 134,65 -1,17% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,13 0,44% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,37 -1,43% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,92 0,30% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 517,40 1,65% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Prosus N.V. 37,60 -1,29% Prosus N.V.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,72 -0,93% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 206,40 3,01% Rheinmetall AG
Richemont 204,60 -2,06% Richemont
Rio Tinto plc 82,67 -1,76% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,30 -2,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SAP SE 179,90 -0,51% SAP SE

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 504,99 -0,40%

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