Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5 453,92 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 5 468,29 Punkte an der Kurstafel, nach 5 459,40 Punkten am Vortag.

Bei 5 521,29 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 431,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,368 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 5 415,93 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Wert von 5 072,37 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 468,34 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,02 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 521,29 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,94 Prozent auf 33,84 GBP), BP (+ 1,77 Prozent auf 5,53 GBP), SAP SE (+ 1,13 Prozent auf 157,68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,09 Prozent auf 79,52 CHF) und Siemens Energy (+ 0,88 Prozent auf 147,44 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Novo Nordisk (-7,37 Prozent auf 306,50 DKK), RELX (-2,54 Prozent auf 26,07 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,42 Prozent auf 83,98 GBP), Unilever (-2,21 Prozent auf 47,43 GBP) und Nestlé (-1,66 Prozent auf 81,01 CHF).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 32 036 213 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 525,016 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,78 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at