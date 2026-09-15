Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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15.09.2026 17:58:51
Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge
Am Dienstag stand der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,48 Prozent im Minus bei 5 294,13 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,119 Prozent leichter bei 5 313,36 Punkten, nach 5 319,67 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 313,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 264,20 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 295,26 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 585,66 Punkte.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,80 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR) und HSBC (-2,15 Prozent auf 15,04 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 201 113 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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