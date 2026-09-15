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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Index im Fokus 15.09.2026 17:58:51

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Am Dienstag zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag stand der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,48 Prozent im Minus bei 5 294,13 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,119 Prozent leichter bei 5 313,36 Punkten, nach 5 319,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 313,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 264,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 295,26 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 585,66 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,80 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1 028,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR) und HSBC (-2,15 Prozent auf 15,04 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24 201 113 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 569,802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 81,18 1,10% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 380,80 1,26% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,78 2,88% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 17,59 -1,87% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,71 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 97,26 -3,03% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 120,30 -0,25% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,62 -2,89% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 024,40 3,10% Rheinmetall AG
Shell (ex Royal Dutch Shell) 42,67 1,60% Shell (ex Royal Dutch Shell)
UBS 44,27 -3,28% UBS
UniCredit S.p.A. 82,65 -2,03% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 635,20 0,83% Zurich Insurance AG (Zürich)

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STOXX 50 5 295,41 -0,46%

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