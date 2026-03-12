Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert nachmittags

Der STOXX 50 notiert am vierten Tag der Woche im Minus.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,24 Prozent auf 4 971,38 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,397 Prozent tiefer bei 5 014,03 Punkten in den Handel, nach 5 034,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 4 967,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 018,72 Punkten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,268 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 152,53 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 4 814,15 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 4 580,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 0,287 Prozent zu Buche. Bei 5 315,22 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,06 Prozent auf 86,82 GBP), BP (+ 2,41 Prozent auf 5,26 GBP), Rheinmetall (+ 2,01 Prozent auf 1 551,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,94 Prozent auf 33,07 GBP) und National Grid (+ 1,91 Prozent auf 13,60 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen HSBC (-6,95 Prozent auf 11,84 GBP), Roche (-3,73 Prozent auf 317,70 CHF), Siemens (-3,37 Prozent auf 220,50 EUR), UniCredit (-3,22 Prozent auf 65,49 EUR) und Intesa Sanpaolo (-2,90 Prozent auf 5,15 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 27 481 166 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 462,039 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at