Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels

Kaum bewegt zeigte sich der STOXX 50 am Mittwochabend.

Der STOXX 50 schloss am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 5 359,13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 5 366,95 Punkte an der Kurstafel, nach 5 361,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 341,15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 392,63 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,906 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 489,17 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 324,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 599,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,39 Prozent auf 1 025,00 EUR), BP (+ 2,75 Prozent auf 5,57 GBP), RELX (+ 2,49 Prozent auf 25,11 GBP), SAP SE (+ 2,27 Prozent auf 186,46 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,99 Prozent auf 35,80 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Allianz (-3,97 Prozent auf 413,10 EUR), Novo Nordisk (-2,53 Prozent auf 252,25 DKK), AstraZeneca (-1,91 Prozent auf 124,30 GBP), UBS (-1,71 Prozent auf 39,64 CHF) und National Grid (-1,39 Prozent auf 11,35 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 23 240 060 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 570,958 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,49 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,61 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at