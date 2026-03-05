Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Start des Donnerstagshandels

Der STOXX 50 verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,40 Prozent schwächer bei 5 081,26 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,068 Prozent stärker bei 5 105,15 Punkten, nach 5 101,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 105,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 077,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 3,37 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 071,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 815,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wies der STOXX 50 4 736,63 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,50 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 1,23 Prozent auf 4,87 GBP), Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,98 Prozent auf 30,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,53 Prozent auf 87,06 GBP) und Diageo (+ 0,49 Prozent auf 15,28 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rio Tinto (-3,46 Prozent auf 69,41 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,07 Prozent auf 5,34 EUR), BAT (-1,24 Prozent auf 44,71 GBP), Zurich Insurance (-1,06 Prozent auf 539,20 CHF) und Allianz (-0,97 Prozent auf 355,50 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 961 685 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 447,779 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at