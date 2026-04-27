BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Kursverlauf
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27.04.2026 17:58:48
Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus
Zum Handelsende sank der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,34 Prozent auf 5 039,28 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,051 Prozent schwächer bei 5 054,03 Punkten in den Handel, nach 5 056,62 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 087,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 033,41 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 807,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 106,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Wert von 4 348,60 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 3,60 Prozent auf 251,85 EUR), Rheinmetall (+ 2,02 Prozent auf 1 345,80 EUR), UBS (+ 1,84 Prozent auf 33,14 CHF), Novo Nordisk (+ 1,37 Prozent auf 263,50 DKK) und SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 148,96 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 177,42 EUR), Deutsche Telekom (-2,68 Prozent auf 26,87 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,99 Prozent auf 540,80 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,66 Prozent auf 32,53 GBP) und BAT (-1,53 Prozent auf 42,36 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 446 533 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 481,618 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|BNP Paribas S.A.
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