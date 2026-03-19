Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Start im Minus

Um 09:12 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,00 Prozent auf 4 920,96 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 947,27 Zählern und damit 0,469 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 970,58 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 910,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 947,27 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der STOXX 50 bereits um 1,18 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 212,01 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 883,02 Punkte. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 4 718,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,730 Prozent ein. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 863,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,53 Prozent auf 1 630,00 EUR), BP (+ 1,42 Prozent auf 5,64 GBP), BAT (+ 0,32 Prozent auf 43,96 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 86,66 GBP) und GSK (+ 0,10 Prozent auf 19,75 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-3,39 Prozent auf 64,37 GBP), Rolls-Royce (-2,63 Prozent auf 12,23 GBP), Siemens (-2,50 Prozent auf 212,65 EUR), Richemont (-2,26 Prozent auf 134,20 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,96 Prozent auf 66,18 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4 522 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 459,033 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at