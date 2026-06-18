Börse Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50

Am Donnerstag legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag verbucht der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 6 305,13 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 5,408 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,017 Prozent fester bei 6 301,11 Punkten, nach 6 300,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6 282,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 331,15 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 5 849,00 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2026, den Stand von 5 736,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 266,91 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,77 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 331,15 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,95 Prozent auf 169,74 EUR), Infineon (+ 3,53 Prozent auf 79,78 EUR), Airbus SE (+ 2,40 Prozent auf 191,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,30 Prozent auf 1 185,40 EUR) und Siemens (+ 0,70 Prozent auf 275,00 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,26 Prozent auf 44,76 EUR), BASF (-3,60 Prozent auf 48,09 EUR), BMW (-3,47 Prozent auf 60,08 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,24 Prozent auf 84,60 EUR) und Eni (-1,78 Prozent auf 21,50 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 384 425 Aktien gehandelt. Mit 613,277 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at